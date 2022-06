Martin Helme erakonnakaaslastele: meil on põhimõtteliselt ees kolm võimalust. Valmistume ka erakorralisteks valimisteks

"Tegemist on äärmiselt halva ja ohtliku praktikaga parlamentaarse demokraatia toimimise seisukohalt, kui peaminister, kelle parlamendist saadud mandaat on ammendunud, keeldub ametist lahkumast," pahandas Helme Kaja Kallase eilse käigu pärast.

"Loomulikult huvitab teid kõiki, mis saab edasi ja kuidas plaanib meie erakond tekkinud olukorras käituda. Olen eeloleva nädala teisipäevaks kokku kutsunud erakonna juhatuse, et meie edasist käitumist arutada ning planeerida. Meil on, mida arutada," märkis ta.

"Tahan rõhutada, et me ei ole selles olukorras mingid lükata-tõmmata tegelased, keda teised oma plaanide realiseerimiseks manipuleerida saavad. Meil on oma kindel maailmavaade, kindlad programmilised- ja valimislubadused, millest me juhindume. Meil on ka piisav poliitiline kogemus ja vilumus, et mitte lasta end ära kasutada. Me seisame oma põhimõtete, oma valijate, oma rahva eest."

Ta ütles, et pärast valitsuse lagunemist pöördus tema poole Keskerakonna esimees Jüri Ratas ettepanekuga alustada konsultatsioone eelmise valitsuse moodustanud erakondade baasil uue valitsuse tegemiseks. "Kindlasti tuleb seda pakkumist kaaluda tõsiselt. Samas tuleb endale aru anda, et isegi, kui me seda tahaksime, pole meil lihtsalt võimalik tagasi pöörduda eelmise valitsuse koosseisu, tööplaani ja usalduse juurde. Liiga palju on vahepeal muutunud."

Helme sõnas, et neil on põhimõtteliselt ees kolm võimalust ja nende võimaluste realiseerumine ei sõltu ainult nende valikutest.

"Üks võimalus on, et valitsus moodustatakse Reformierakonna poolt ja sotside ning Isamaa toel. Meie jääme opositsiooni ja töötame parima valimistulemuse nimel, et moodustada valitsust peale valimisi. Ma ei pea seda halvaks lahenduseks meile, kuid see on kindlasti halb lahendus Eestile," sõnas ta.