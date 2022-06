Macron: me ei tohi Venemaad alandada, kuna ühel päeval saab sõda läbi

Macroni sõnul on olukord Ukrainas murettekitav ning on olemas ka eskaleerumisoht. Seepärast panebki Euroopa riigipea enda sõnul osapooltega vestlemisse nii palju energiat. "Olen ammu kaotanud järje, kui palju vestlusi olen alates detsembrist Vladimir Putiniga pidanud. Ent kõik need on olnud läbipaistvad ja peetud Ukraina president Volodõmõr Zelenskõi palvel," selgitas Prantsuse president.