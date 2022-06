Käesoleval aastal on kergliikuri osalusel juhtunud 69 liiklusõnnetust, milles viga saanud 70 inimest. Võrdluseks tasub märkida, et möödunud aastal samal perioodil oli õnnetusi 46, vigastatuid 49. Tänavustest õnnetustest suurem osa ehk 43 on juhtunud Tallinnas.