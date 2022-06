Jüri Ratas: tegime EKREle ja Isamaale ettepaneku alustada võimukõnelusi

"Keskerakonna juhatus otsustas konsensuslikult, et ajal, mil Eesti inimesed seisavad silmitsi enneolematu inflatsiooniga ning välja on vaja töötada toimetulekut toetavad maksu- ja sotsiaalmajanduslikud meetmed, tuleb erakonnal leida ühisosa teiste poliitiliste jõududega," ütles Ratas. "Keskerakond on valitsusvastutust kandnud aastast 2016. Oluliste otsuste kõrval on selle aja jooksul olnud ka mitmeid kriise ning keerulisi momente, mille lahendamisse on erakond tugevalt panustanud. Oleme valmis seda tegema ka praegu, mil ühiskonnas annavad tooni hinnatõusud ning mure eelseisva ees."