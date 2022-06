ERISAADE | Ajakirjanikud: Keskerakonna, EKRE ja Isamaa valitsuse naasmine pole sugugi välistatud

Kas Reformierakonnal õnnestub valitsusse meelitada sotsiaaldemokraadid ja Isamaa ja kui õnnestub, siis mis hinnaga? Mis valikud seisavad Isamaa ees, kellel oleks võimalik teoreetiliselt olla ka valitsuses, kus on nende kõrval Keskerakond ja EKRE?

Ja mis peamine - kas eelmise Keskerakonna-Isamaa-EKRE valitsuse taastamine on ikka ainult teooria? Võib-olla ei peaks seda võimalust nii kiiresti maha kandma, eriti arvestades kui väga pingutas Keskerakond selle nimel, et Reformierakond oma juhitava valitsuse ise ära lõhuks. Nüüd on oravad seda teinud.