Kanadas viibinud Eva-Maria Liimets sai info ministri ametist lahti saamisest meedia tõuketeavitusest

"Palusin suursaadikut mind ametlikel kohtumistel asendada ja ise ootan, et saaks tagasi lennata," kirjeldas Liimets ning lisas, et tema ametlike kohtumiste programm Eesti välisministrina on sellega tühistatud. "Sellisel kujul tuli see mulle tõesti suure üllatusena," sõnas diplomaat. Ta möönis, et pingeid ja arusaamatusi oli pikalt ülevalt, aga sellisel kujul uudist ta ei oodanud.

Eksminister rääkis ka Kaja Kallase etteheitest Keskerakonna ministritele – seitsmest viis ei omanud NATO saladuse luba. Liimets ise on üks kahest, kellel luba on. Tema andis Delfile mõista, et luba antakse vastavalt vajadusele. "Minul välisministrina on olnud loomulikult väga vajalik neid lubasid omada ja mul olid need varasemast olemas," lausus ta. "Kindlasti on ka ametikohti, kus ei pea tegelema riigikaitseliste küsimustega, vastavalt ei pruugi selline luba ka iga ministri puhul hädavajalik olla," lisas Liimets.