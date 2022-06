VIDEO | Vaata hetke, mil Kaja Kallas otsustas Keskerakonna valitsusest tagandada

Kaja Kallas seepeale märkis, et talle tundub, et Keskerakond ja EKRE on üksteist leidnud ja ohvriks jääb eestikeelne haridus. "Esimese lugemise järel saanuks teha muudatusi. Meie jaoks on oluline, et lasteaiad oleksid eestikeelsed. Keskerakonna fraktsioon umbusaldas ka valitsuse ministreid, sest edasiminek oli konsensuslik otsus. Minu jaoks on see jäetud nii kaua tegemata, et seda ei ole enam kuhugi lükata. Me peame need otsused ära tegema. Oleme olukorras, kus Keskerakond on astunud kaks sellist sammu, kus sisuliselt oma tegudega öeldakse, et selles koalitsioonis ei soovita enam olla. Aga minu seisukohast oleks aus see välja öelda ja valitsusest ära minna. Vaid Keskerakond saab selle otsuse teha ja seda ülesannet ei saa keegi neilt ära võtta. Koalitsiooni olukord on väga keeruline. Mina ei soovi järgnevate käikudega seda olukorda veel keerulisemaks teha. Valitsus ei ole mingi liivakast. Olen endiselt seisukohal, et Eestile valitsuskriisi praeguses olukorras vaja ei ole," rääkis Kallas.