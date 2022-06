VIDEO | Kaja Kallas: et minust kui peaministrist lahti saada, peab mind umbusaldama. Vähemusvalitsus on võimalik

Olete teinud koalitsiooni moodustamise ettepaneku Isamaale ja sotsidele. Sotsid näivad rohkem olevat paadis, Isamaa juba pirtsutab. Mida te pakute Isamaale?

Kõigepealt, mida Isamaa soovib? Ma loodan, et Isamaa tegelikult mõistab keerulist olukorda, mis meil ees seisab. Just eestikeelne haridus on olnud asi, mille eest Isamaa on ka väga jõuliselt seisnud ja mida ei ole saanud eelmistest valitsustes teha, eelkõige Keskerakonnaga tehtud valitsustes. Nii et ma väga loodan, et Isamaa nende kolme valiku vahel, mis neil on, valib koalitsioonikõneluste alustamise Reformierakonnaga.

Kui Helir-Valdor Seeder ütleb teile, et tema tahab peaministrikohta, kas te olete valmis selle talle andma?

Seda, mida Seeder tahab, peab tema käest küsima – milliste nõudmistega ta laua taha tuleb. Vaadates ülekaalusid, siis meil on riigikogus 34 kohta, Isamaal on 12 ja sotsiaaldemokraatidel on 10. Tähtis on see, et saame toimiva valitsuse. Peaminister peab antud olukorras olema kindlasti inimene, kes räägib keeli ja on võimeline lendama.

Meil on ees NATO tippkohtumine ja väga olulised otsused, mida me meie julgeoleku seisukohast ootame. See on see, mida praegu on vaja.

Kas olen teist õigesti aru saanud, et teie enne peaministriametist tagasi ei astu, kui teid pole umbusaldatud?

Kui uus koalitsioon on koos – selle jaoks on vaja teha riigikogus mandaadisaamine, et koalitsiooni kokkulepe on olemas –, siis ma olen valmis astuma tagasi ja astuma uue valitsusega ametisse. Selliselt ma kavatsen teha.

Kui soovitakse just minust lahti saada, siis selleks on võimalus esitada umbusaldus, saada sellele 51 häält ja siis nii on.

Kui teid umbusaldatakse, siis see tähendab erakorralisi valimis (Reformierakonna toetus on praegu teistest erakondadest peajagu üle – viimaste andmete järgi pea 35%*).