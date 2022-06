Martin Helme ei välista koostööd Reformierakonnaga: hea tahtmise korral on võimalik leida ühisosa põhimõtteliselt kõigiga

Helme sõnutsi sõltub kõik sellest, kas Kaja Kallasel on uus koalitsioon juba koos või mitte. Kui agu arutelud on, siis EKRE lööks kaasa. Ta kinnitas, et Keskerakonna ja Isamaa liidritega on ta hiljuti poliitiliste arengute osas suhelnud.

"Ma ei ole kunagi kellegagi koostööd välistanud. Oleme alati rääkinud, et eelkõige on küsimus nendes valimislubadustes või maailmavaatelistes lubadustes, mida on võimalik valitsuses ellu viia. Lõppkokkuvõttes on hea tahtmise korral võimalik ühisosa leida põhimõtteliselt kõikidega," rääkis Helme.

Samas lisas ta kohe, et EKRE annab endale selgelt aru, et Kaja Kallas on neid korduvalt välistanud. "Pigem teoreetiline arutelu, mitte et tahaksime kangesti maha istuda ja arutada, kuidas edasi."

Keskerakonna ja Reformierakonna koalitsiooni purunemine tundub talle loogiline. "Valitsus oli ju töövõimetu. Erakordselt halvad suhted olid just juhtkonna vahel, mitte niivõrd ministrite tasandil. Päris pikalt olnud nii, et iga järgmist tüli on keerulisem ära lahendada," märkis ta.

"Oli näha, et mõlemad pooled ootasid avangut. Kaja Kallas tegi käigu ära, võib arvata, et ju tal on olemas ka järgmine käik," märkis Helme.

Kallas: Eesti vajab stabiilset valitsust

Kallas teatas sotsiaalmeedia vahendusel, et tegi presidendile ettepaneku vabastada ametist ministrid Jaak Aab, Tanel Kiik, Eva-Maria Liimets, Taavi Aas, Kristian Jaani, Erki Savisaar ja Tiit Terik.

"Olen teinud ettepaneku Isamaale ja sotsiaaldemokraatidele alustada uue koalitsiooni kõnelusi. Seniks, kuni uut koalitsiooni ei ole, jätkavad allesjäänud ministrid vastavalt ministrite asendamise korrale. Eesti vajab stabiilset valitsust, kes saab tegeleda riigi ees seisvate suurte väljakutsetega," märkis ta.