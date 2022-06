Helir-Valdor Seeder: otsustame, kas alustada Reformierakonna ja sotsidega läbirääkimisi

Seeder väljendas nördimust, et Kallas protsessile niimoodi lähenes. "Kui valitsus laguneb, siis siin on teised käigud ette nähtud. Need sammud ei ole tal praegu kooskõlas põhiseaduse vaimuga," ütles Seeder. "See on praegu parlamendi ignoreerimine ja sellist tööd Isamaa jätkata ei soovi."

Seeder ütles, et peaminister oleks pidanud tagasi astuma, misjärel president teeb ettepaneku uue koalitsiooni moodustamiseks. "Praegu see oli telefonikõne, et "alustame läbirääkimisi". Loomulikult me seda arutame," ütles Seeder ning kinnitas, et Isamaa koguneb esmaspäeval, et arutada Kallase pakkumist asutada koalitsioon.

Seeder ütles, et Keskerakonnalt praegu pakkumist tulnud ei ole ning otsust Isamaa samuti langetanud ei ole. "Sümpaatia ühe või teise erakonna vastu on praegu täiesti teisejärguline küsimus." Seeder ei soovinud spekuleerida, kumma erakonna kasuks ta otsustaks, sest Keskerakond pole tema poole pöördunud.

Uurides, mis on Seedri ootused uuele valitsusele, sõnas ta, et “esiteks peab uus valitsus, kas Isamaaga või Isamaata, olema koostöövõimeline. Teiseks, ei tohiks valitsus ignoreerida parlamenti, mida on siiani senine Kaja Kallase valitsus jõuliselt teinud. Meie soov on, et parlament oleks kaasatud!” Seedri arvates peab kindlasti tekkima usalduslik vahekord täitevvõimuga.

Lisaks on Isamaale väga olulised võitlus inflatsiooniga, eestikeelne haridus ning kõrghariduse rahastamine. Seeder lisas, et “usun, et erakonnad on enam-vähem sarnastel seisukohtadel ning riigikaitseteemad ei tohiks suuri vaidlusi tekitada.” Lisaks tõi ta välja, et oluline on jätkata perehüvitiste eelnõuga, mis tekitas eelmises valitsuses tormi.