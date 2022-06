Helir-Valdor Seeder: Kallas tegi mulle pakkumise, aga poliitikat nii ei tehta

Seeder väljendas nördimust, et Kallas protsessile niimoodi lähenes. "Kui valitsus laguneb, siis siin on teised käigud ette nähtud. Need sammud ei ole tal praegu kooskõlas põhiseaduse vaimuga," ütles Seeder. "See on praegu parlamendi ignoreerimine ja sellist tööd Isamaa jätkata ei soovi."

Seeder ütles, et peaminister oleks pidanud tagasi astuma, misjärel president teeb ettepaneku uue koalitsiooni moodustamiseks. "Praegu see oli telefonikõne, et "alustame läbirääkimisi". Loomulikult me seda arutame," ütles Seeder ning kinnitas, et Isamaa koguneb esmaspäeval, et arutada Kallase pakkumist asutada koalitsioon.