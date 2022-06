Vabariigi president vabastas peaministri ettepanekul ametist Keskerakonna ministrid

Vabariigi presidendi otsusega on ametist vabastatud keskkonnaminister Erki Savisaar, kultuuriminister Tiit Terik, majandus- ja taristuminister Taavi Aas, riigihalduse minister Jaak Aab, siseminister Kristian Jaani, tervise- ja tööminister Tanel Kiik ning välisminister Eva-Maria Liimets.

Tüli valitsuses on podisenud juba pikemat aega. Tüliõuna keskmes oli peretoetuste eelnõu, mille vastu Reformierakond oli. Seda toetasid Keskerakond, EKRE, Isamaa ja esiti ka sotsid. Sel nädalal võtsid sotsid eelnõult oma allkirja ära.

Delfi uuris, kas Kallas on sotside ja Isamaaga koalitsioonikõnelusi alustanud, kui ta ütles, et praegune koalitsioon on juba ammu läbi, uuris Delfi.