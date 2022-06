Kohtla-Järve linn loobus tänavavalgustusest, inimestel palutakse väljas liikuda paarikaupa. Elanikud ja politsei: turvatunne tuleb taastada

35 000 elanikuga Kohtla-Järve linna juht Toomas Nael ei varjagi, et elanikud on avaldanud pahameelt. Tänavavalgustuse puudumise tõttu on linna poole pöördunud juba ligi pooltuhat elanikku, kellest 450 andsid allkirja petitsioonile, millega palutakse tänavatele valgus tagasi tuua. "Inimesed on nii helistanud kui ka pöördunud e-kirja teel, samuti avaldanud pahameelt ühismeedias," tõdes Nael.

Häirekeskuski on pidanud tegelema elanike rahustamisega. "Inimestel on ikka küsimus, kas midagi on alajaamas juhtunud, et valgustust ei ole," nentis Nael. "Kuhu nad ikka helistavad õhtuti või öösiti? Ikka võib ju helistada häirekeskusesse – see on ju riigi poolt tasuta infoliin."