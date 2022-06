Lauri Läänemets: peaminister on minuga koalitsioonist rääkinud, nüüd algab tihe suhtlus Isamaaga

Läänemets pidas heaks tõsiasja, et vähemalt on valitsuskriisis selgus olemas. "Nüüd on selge, et Keskerakonna ja Reformierakonna valitsust enam pole," märkis ta.

"Oleme juhtide tasandil ühisest koalitsioonist suhelnud, aga ametlikku pakkumist ja juhtkondade tasemel suhtlust pole veel olnud," ütles Läänemets. "Hetkel on riik ripakil," lisas ta. Läänemetsa hinnangul on kiiresti vaja uut toimivat valitsust, mis oleks Eesti-keskne. "Selles oleme Kajaga ühel lainel, et Eestil on vaja ruttu uut valitsust," lisas ta.

Läänemets väitis, et Keskerakond ja EKRE peavad samuti läbirääkimisi, et taastada eelmine, EKREIKE koalitsioon. "Nad suhtlevad tihedalt Isamaaga, mis on probleem," sõnas ta. Läänemetsa hinnangul tuleb nüüd ka Isamaal oma seisukoht välja öelda.

Et sotsiaaldemokraadid on varemgi olnud koalitsioonis, kus üheks partneriks on Isamaa, võiks see Läänemetsa hinnangul korduda. "Meil on omajagu ka ühtseid arusaamisi. Näiteks see, et lastetoetus peab tõusma ja ilmselt on sügisel taas vajalik luua toetusmeetmed, mis aitaks kõrgete energiahindadega paremini toime tulla," selgitas Läänemets. Üks on tema sõnutsi selge, erakondade vahel läheb nüüd tihedaks suhtluseks, sest mõlemad võimalikud koalitsioonid tahavad Isamaad just enda seltsi.