Priit Sibul: Loodan, et Kallas suvatseb kellegagi meist ka suhelda

Selle peale, et Kallas teatas valitsuse lagunemisest Facebookis ei teadnud Sibul esialgu midagi. “Jätkab samas stiilis, loodan, et ta suvatseb kellegagi meist ka suhelda,” heitis Sibul ette.

Delfiga suhelnud Isamaa erakonna fraktsiooni liikmed tõdesid, et neile ei ole ettepanekut uue valitsuse koalitsiooniga liitumiseks tehtud. Mõned liikmed isegi kõkutasid naerda, et nii poliitikat ei tehta. “Peaminister peaks tagasi astuma ja peale seda peaks alles president uue ettepaneku tegema,” ütles Aivar Kokk.

SDE liige Riina Sikkut ei osanud öelda, kas peaminister Kallas on juba erakonnaga ühendust võtnud koalitsiooni loomiseks. Sikkut rõhutas, et riigil on vaja toimivat koalitsiooni, mis suudaks ühtselt otsuseid langetada. Koalitsiooni loomine on aga tema hinnangul Isamaa käes. "Nüüd peab Isamaa otsustama, kas nad valivad populistliku liitlassuhteid kahjustava valitsuse või Eesti senist julgeolekupoliitikat jätkav valitsus," sõnas ta.