VIDEO | Grosberg: Sjevjerodonetskis on juba humanitaarkatastroof. Musta mere blokaadi ei õnnestu ilmselt purustada

Linn on väiksem kui Mariupol, ütles Grosberg Sjevjerodonetski kohta ja lisas, et ka seal on suhteliselt suuri tööstusi, mille kaudu on võimalik välja ehitada kaitseliine.

„Humanitaarkatastroof on see linn juba täna,“ sõnas Grosberg. „Kui võrdleme ajaliselt, siis nii pikalt (nagu Mariupoli) ilmselt seda linna ei hoita, sest ühel hetkel pole sel enam mõtet.“

Grosberg hoiatas, et Vene vägede võimekust ei tohi alahinnata. Ta rääkis, et Vene väed on oma logistilise järelveo korda saanud, muu hulgas kasutavad nad Ukraina raudteed – remondivad seda.

Ukrainlaste võime kohta sõda võita ütles Grosberg, et rünnata on alati lihtsam kui kaitsta. Lääne abiga peaksime pigem kindlustama selle, et ukrainlased ei kaotaks veel enam, et neil tekiks võimalus oma vägesid rohkem välja õpetada ja süda võidukale vastupealetungile.

Üks suur probleem on Musta mere blokaad, mis takistab Ukraina vilja eksportimist, mis ähvardab päädida näljahädaga, eelkõige Aafrikas ja Lähis-Idas.

Blokaadi purustamiseks jõudu ei ole, hindas Grosberg. Ta pidas vilja väljaveo võimalikuks saavutada läbi poliitiliste läbirääkimiste, et tsiviillaevad saaksid liikuma hakata.

Kas jutud Putini suremisest vastavad tõele?

„Ma väga loodan,“ vastas ta.