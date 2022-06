Läti teatas esimesest ahvirõugete juhtumist

Patsient on alla 50-aastane täiskasvanu, haiguse kulg on kerge, ta on arsti järelevalve all ja ta on nakatunud välismaal.

Haiguste ennetamise ja tõrje keskus märgib, et ahvirõuged on haruldane viiruslik nakkushaigus, mida esineb kõige sagedamini Kesk- ja Lääne-Aafrika riikides. Nakkusreservuaar looduses on veel teadmata, kuid viirust on avastatud mõnedel närilistel ja ahvidel, kellest on nakatunud ka inimesed. Inimeste haigestumisest ahvipõletikku on teatatud ka väljaspool Aafrikat seoses rahvusvaheliste reiside või imporditud loomadega. Inkubatsiooniperiood on 5 kuni 21 päeva.