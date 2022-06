VIDEO | Nagu filmis! Kaks politseiautot tõkestavad suurel kiirusel põgeneva kahtlusaluse tee

Volkswagenit asus jälitama mitu politseiautot. Üheksa minutit hiljem otsustas Volkswageni juht õnneks sõiduki Ahtmes peatada. Politseinikud pidasid mehe kinni ning viisid jaoskonda. Politseil on alust kahtlustada, et 31-aastane mees, kes Volkswagenit juhtis, oli joobes. Politsei on alustanud juhtunu uurimiseks kriminaalmenetluse.

Jõhvi politseijaoskonna välijuhi Heiki Linduse sõnul on joobnuna autojuhtimine juba iseenesest ülimalt ohtlik. „Kui lisada siia juurde veel suurel kiirusel politseinike eest põgenemise, siis on suur õnn, et kõik hästi lõppes ning keegi mehe rumala käitumise pärast viga ei saanud,“ rääkis Lindus. „On väga oluline, et inimesed takistaksid alati joobes inimesel rooli taha istumast, ning kui endal ei õnnestu sellist inimest ümber veenda või takistada, tuleb sellest alati teatada numbril 112,“ ütles Lindus.