Kutsehariduskeskused, kelle abiga astuda karjääriredelil järgmine samm

Luua Metsanduskool: viis põhjust, miks õppida metsandust

Luua Metsanduskool on kujunemas metsanduse ja loodusteemade kutsevaldkonna tippkeskuseks, kus õpivad särasilmsed loodust väärtustavad tulevikutegijad. Ehkki siin saab õppida ka maastikuehitust ja matkajuhtimist, on trumpideks eelkõige metsanduserialad. Oodatud on nii põhikoolijärgne noor kui ka juba elukogenud tegijad sootuks muudelt elualadelt!

Metsandus vajab uut põlvkonda, palk on kõrge

Metsanduses on ootamas ees põlvkondade vahetus, mistõttu on tekkimas arvukalt võimalusi metsanduses tööle asuda. Ning kui nõudlus on suur, siis on ka palgad keskmisest kõrgemad!

Praktiline ja tööturul oodatud lõpetaja

Siinne õpe on väga praktiline. Kui klassiruumiks on mets, siis oskad sa päriselt tööd teha ja oma peaga lahendusi mõelda. Tööandjad ütlevad, et Luua Metsanduskooli eeliseks on see, et siit tulnud spetsialist on lisaks tarkusele saanud julguse ja praktilised oskused metsas töötada.

Vajadustest ja huvidest lähtuv õpitee

Pakume õppijale rohkesti valikuid, et igaüks saaks õppida enda huvidest, kogemustest ja vajadustest lähtudes. Pane ise oma haridustee kokku!

Kirglikud ja praktikutest õpetajad

Siin õpetavad oma ala tõelised fännid, kes teavad valdkonda täpselt, sest on ise selles praktiliselt töötanud. Nende eesmärk on õpetada sind endast targemaks ja tagada sulle särasilmne tulevik.

Töö, mis päästab maailma!

Metsandus on tulevikuala! Metsa istutades, kasvatades ja hooldades saab sinust superkangelane, kes aitab maakeral hingata.

Vali praktiline metsandus ja sinu tulevik tänab sind! Tutvu erialadega siin.

