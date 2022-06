FOTOD | Välisminister Liimets: Balti riikide julgeolek on nii Euroopa kui ka transatlantiline julgeolek

Minister Liimets sõnas kohtumisel, et sõda Ukrainas on näidanud, et Venemaa suhtumine oma naabritesse ja pikaajalised strateegilised huvid pole muutunud, mispärast on oluline NATO ja selle idatiiva tugevdamine. „Ukraina sõda puudutab meid kõiki. See mõjutab meie inimesi ja meie julgeolekut. Seepärast on tähtis, et juuni lõpus toimuva NATO tippkohtumise otsused tähendaksid selget hoiakut ka idatiiva kaitse tugevdamiseks,“ ütles Liimets. Välisminister lisas, et meie liitlaste nagu Kanada panus meie piirkonna kollektiivkaitsesse on oluline ja me hindame seda kõrgelt. „Balti riikide julgeolek on tegelikult nii Euroopa kui ka transatlantiline julgeolek,“ rõhutas Liimets.