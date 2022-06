Ahvirõugete vastu tellitakse Eestisse 500 doosi rõugevaktsiini ja 13 kuuri ravimit

Ahvirõugetele eraldi vaktsiini olemas pole, aga neile, kes on vaktsineeritud rõugete vastu, peaks väljavaated ahvirõugetega kokkupuutumisel olema kergemad ja paremad, kinnitab terviseamet.

Kuigi suurt ohtu ahvirõugete levikuks Eestis ei nähta, on sotsiaalministeerium koostöös teiste asutustega taotlenud Eestisse 500 rõugevaktsiini ja 13 ravikuuri ahvirõugete ravimit, et uut võimalikku pandeemiat ära hoida.

Sotsiaalministeeriumi rahvatervise osakonna juhataja Heli Laarmann kinnitas, et vajaduse tekkimisel on Eestil võimalus ravimit juurde soetada.

Laarmann lisas, et valdavalt on tegemist kergelt kulgeva, iseparaneva haigusega ning kõigi vaktsineerimine ei ole praegu olemasolevale infole tuginedes otstarbekas.

Rõugevaktsiini (Imvanex) ja ahvirõugete ravimi (Tecovirimat SIGA) esmased kogused on edastatud ja nende tarne täpne aeg peaks selguma lähinädalatel.

Ahvirõugete erinevad tüved

Ahvirõugetel on hetkel teada kaks variatsiooni, “Kesk-Aafrika (Kongo basseini) ja Lääne-Aafrika variant. Hetkel sellist kiiret muutumist ei ole täheldatud, aga olukorda jälgitakse,” kinnitati terviseametist.

Need on erinevad variandid, millega seostatakse haiguse suuremat levikut või raskemat kulgu. “Kesk-Aafrika viiruse variandi korral on leitud seos haiguse raskema kujuga, suurema suremuse ja sagedasema inimeselt inimesele levikuga,” lisati.