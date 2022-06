Medvedev ähvardas Ukrainat rahvusliku suveräänsuse kaotamisega

Medvedev ütles, et see positsioon seisneb selles, „et tunnistada tõsiasju: nii territoriaalseid tõsiasju (seda, mis juhtus Krimmiga, seda, mis juhtus Donbassiga) kui ka tõsiasju, mis on seotud osalemisega rahvusvahelistes organisatsioonides, sealhulgas sõjalistes blokkides”.

„Aga mingil perioodil, selgelt nende üleskutsete mõju all, mida Kiiev kuuleb Washingtonist ja Brüsselist, nad need läbirääkimised katkestasid. Sellega olukord ei paranenud, vaid teadaoleval määral isegi halvenes,” lausus Medvedev.

„See tähendab teisisõnu, et sisuliselt toimub sõjalise erioperatsiooni edasine areng. Kuigi neil oli võimalus püüda või proovida meiega sel teemal kokku leppida. Millega see ähvardab? On selge, millega. Kahjuks on see seotud ohvrite ja purustustega ning lõpuks võib Ukraina kaotada ka täiendavalt territooriume selle tagajärjel, mis toimub. Lõpuks ähvardab see keeldumine kokkuleppimisest sisuliselt ühega – rahvusliku suveräänsuse kaotamisega,” teatas Medvedev.