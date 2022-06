Tallink kui seilav restoran

"Muutsime just restoranides Tavolàta ja Grill House põhimenüüsid ja peab ütlema, et on nii mõndagi, mida maitsma tulla. Näiteks asendasime pikalt menüüs olnud väga populaarse pepper steak’i samu tooraineid kasutava chateau-

briand’iga, mis aga vaatab lihale otsa täiesti uue nurga alt. Samas jätsime menüüsse alles kõik klassikalised, klientide poolt armastatud road. Kuna käimas on ka Silja Line’i 65. aastapäeva pidustused, siis on restoranides võimalik toite valida ka erilisest sünnipäevamenüüst,” selgitab Tallinki peakokk Anti Lepik.

Kõikides Tallinki restoranides on saadaval nii taimetoidud kui ka veganroad. Lisaks pakutakse pere noorimatele ka oma menüüd neile kõige meelepärasemaga.

Lepik lisab, et menüüde koostamine on Tallinkis terve köögimeeskonna töö – kõikide laevade kokad koos oma meeskonnaga panevad pead kokku, et igal ajahetkel pakkuda reisijatele midagi uut, põnevat maailma köögist, olla trendidega alati kaasas. Kuna erinevate menüüde väljatöötamine võtab tihti enam kui kuus kuud, siis on kõik pakutud toidud viimsete detailideni läbi mõeldud ja paika sätitud.

Grill House – klassikaline grill maailma eri köökidest

Tallinki laevade üks olulisemaid söögikohti võlub inimesi juba aastaid oma grillilt tulnud roogadega. Uus menüü vaatab aga isukalt ringi maailma gastronoomias. Nii on menüüsse lisandunud Mehhiko köögi absoluutne lemmik: takod.

"Skandinaavias populaarsust võitev roog, mis sai oma nime hõbedakaevuritelt, kelle arust meenutas tako kest taquito’t – paberisse mässitud püssirohtu, mis enne plahvatamist kivisse asetati. Grill House’is pakutav roog koosneb kolmest takost, millest igaühel on ainulaadne täidis: kas sojakastmega marineeritud lõhe punase kapsaga, antrekoot mangosalsaga või merevetikakaaviar marineeritud punase sibula ja guacamole’ga,” selgitab peakokk.