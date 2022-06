OTSEBLOGI | Kreml: "erioperatsioon" on saavutanud teatud tulemusi, aga see jätkub kõigi ülesannete täitmiseni

„Erioperatsiooni põhiline, üks peamistest ülesannetest on inimeste kaitsmine Donetski ja Luhanski rahvavabariigis, nende kaitsmiseks võetakse tarvitusele meetmeid ja on saavutatud teatud tulemusi,” lausus Peskov. „Natsimeelselt meelestatud Ukraina relvajõududest ning ka otseselt natsionalistlikest elementidest on vabastatud paljud asulad, on tagatud võimalus üleminekuks rahumeelse elu korraldamisele. See töö jätkub kuni hetkeni, kui kõik sõjalise operatsiooni eesmärgid on saavutatud.”