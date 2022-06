Newsweek: USA luure andmetel läbis Putin aprillis vähiravi kuuri

Kõrgetasemelised ametnikud, kes esindavad kolme erinevat luureagentuuri, on mures, et Putin on üha paranoilisem oma võimul püsimise suhtes, mis muudab sündmused Ukrainas ennustamatuks, aga muudab tuumasõja väljavaated vähem tõenäoliseks.

„Putini haare on tugev, aga mitte enam absoluutne,” ütles üks kõrge luureametnik, kellel on otsene ligipääs raportile. „Võimuvõitlus Kremlis ei ole tema valitsemisajal kunagi pingelisem olnud, kõik tunnevad, et lõpp on lähedal.”