Pakistani nukker reaalsus: kolm meest vägistas rongis noore naise

Peaministri büroo esindaja Salman Sufi sõnas väljaandele, et valitsus on andnud rongifirmadele suunised, et rongides tuleb parandada naiste ohutust. Näiteks panna üles turvakaamerad avalikele aladele ja paigaldada kupeedesse hädaabinupud. Vaja oleks ka lisapolitseinikke, kes vagunites patrulliks.

220 miljoni elanikuga riigis on eespool kirjeldatud juhtum saanud palju vastukaja ning meedias kritiseeritakse, kuidas naiste õigused on jätkuvalt jalge alla tallatud ning seksuaalsed rünnakud on paraku tavapärased. Näiteks 2021. aastal andis üle 5200 naise ametivõimudele teada, et nad vägistati. Eksperdid arvavad, et reaalne number on märkimisväärselt kõrgem, kuna paljud ohvrid ei julge avalikkuse ette tulla. Levinud on sotsiaalne stigma, et süüdi hoopis ohver.