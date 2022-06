VIDEO | Novikovi selgitused Boroditši õpingute kohta ei veennud Tallinna linnavolikogu opositsiooni

"See koolitustsükkel on mõeldud tippjuhtidele ja siin ma isiklikult probleemi ei näe," lausus TLT nõukogu esimees, kelle hinnangul vastas õpingute sisupool ettevõtte vajadustele. Novikov nentis samas, et ta ei osanud tulla selle peale, et programmi hind võiks niivõrd kõrge olla. Poliitik tõi välja, et tema enda magistriõpingud Tartu ülikoolis maksid 4000 euro kanti.