VIDEO | Tulevärk Toompeal: peretoetuste eelnõu muudatusettepanekud liikusid tüliga suurde saali

Reformierakonna esindajad ütlesid, et seadus annab muudatusettepanekud ka komisjonis ükshaaval menetleda. Valitsusjuhi parteid esindav Valdo Randpere arvas, et järgnevad pikad ööistungid. Tema hinnangul võib muudatusettepanekute ühte patta panemine tähendada, et president ei kuulutagi seadust välja, sest seadus annab õiguse ettepanekute ükshaaval ette võtmiseks.

Keskerakondlasest komisjoni esimees Siret Kotka sõnas aga, et otsustatu on pelgalt Reformierakonna enda poolt juba kasutatud taktikale. "Reformierakonna enda käekiri on samasugune olnud. Käekiri on nendelt," ütles poliitik. Kui kaua menetlus suures saalis aega võtab? "Pall on Reformierakonna kätes," ütles Kotka.