Isamaa juht Helir-Valdor Seeder on haiglas. Ta taastub operatsioonist

Hoolimata haiglas viibimisest on Seeder viimastel päevadel jaganud ajakirjandusele intervjuusid valitsuskriisi teemal. Kolmapäeval ütles ta Delfile, et kuigi Keskerakonna-Reformierakonna valitsus on sisuliselt teovõimetu, on see faktiliselt ikkagi koos.