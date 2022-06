Sotside juht: Kaja Kallas ei ole meile helistanud, uus valitsus on Isamaa teha

Toompeal käib erakondade vahel tihe suhtlus, kinnitas Läänemets. "Arvestades, et kõik on nii lahtine, siis me kõik suhtleme omavahel. Olen täna rääkinud nii koalitsiooni- kui opositsioonierakondade liikmetega, mõne opositsioonierakonna juhiga, arutamaks, kuidas sellest olukorrast välja tulla."

Peaminister ei ole teinud ettepanekut, et sotsid võiksid valitsusse tulla. Lauri Läänemets

Teisalt ei ole ka sotsid ise proovinud Kallasega ühendust saada. "Mis puudutab ametlikku pakkumist, siis matemaatiliselt on loogika see, et sotsid Reformierakonnale pakkumist teha ei saa," põhjendas erakonna juht.

Tema sõnul suhtlus Reformierakonna saadikutega siiski toimub. "Ma ei ole kunagi salanud, et oleme suhelnud," lausus Läänemets. "Aga peaminister isiklikult ei ole mulle helistanud ega teinud ettepanekut, et sotsid võiksid valitsusse tulla."

Tavaliselt on nii, et valitsused lammutatakse alles siis, kui uus kokkulepe on kindlasti käes, märkis Läänemets.

"Järelikult kummalgi poolel uut kokkulepet veel ei ole," sõnas ta. "Meile teadaolevalt on Keskerakond, EKRE ja Isamaa suhelnud ning eile nägime hääletusel Keskerakonna ja EKRE koostööd. Isamaa ei saanud nendega lihtsalt sel teemal ühineda."

Valitsus on lihtsalt läbi ja me lasime sel ilusti välja paista. Lauri Läänemets

Miks aga otsustasid sotsid eile õhtul mitte hääletada eestikeelset alusharidust puudutava eelnõu üle, andes EKREle ja Keskerakonnale võimaluse see põhja lasta? "Arvestades seda valitsuskoalitsiooni olukorda, ei oleks see eelnõu teisele lugemisele kunagi jõudnud," arvas Läänemets. "Valitsus on lihtsalt läbi ja me lasime sellel ilusti välja paista."