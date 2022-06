VIDEO | Erkki Keldo: sotsiaalkomisjoni istung oli farss! 1700 muudatusettepanekut seoti kõik kokku

Kas obstruktsiooni-plaan on luhta läinud? Keldo nentis, et vastaspool tahab näidata, et obstruktsioon on riigikogu tööd seiskav. Keldo rõhutas, et nende soov on hoopis sisuliselt arutada ja rääkida suurest kulust, mis eelnõu rakendumisel kaasneks.