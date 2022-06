100 PÄEVA SÕDA | Olulisemad pöördepunktid ja hetked sõjakaartidel

Tänaseks on teada, et Venemaa kindralstaabi esialgne sõjaplaan nägi ette kolmenädalast Ukraina sõjaliste ning infrastruktuuriobjektide pommitamist lennukitelt ja taktikaliste rakettidega. Vladimir Putin lükkas need ettepanekud tagasi, kuna Vene luure veenis teda, et on suutnud värvata Ukrainas sadu agente, kes neil aitavad Ukrainat üle võtta. Sellest tulenevalt jäeti ettevalmistavate õhu- ja raketilöökide faas ära ning 24. veebruaril tungisid Vene väed põhjast, kirdest, idast ja lõunast Ukraina territooriumile.