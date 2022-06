VIDEO | Kaja Kallas ei kinnitanud ega lükanud ümber juttu uue koalitsiooni moodustamisest

Selle eesmärk on see, et ligi 300 miljonit täiendavad kulu tahetakse võtta riigieelarvesse. Kõik eksperdid on öelnud, et see on väga halb eelnõu, kui sellega edasi minnakse. Meil ei jää lihtsalt mitte midagi muud üle. Vastasel juhul see võetakse vastu enne jaanipäeva. Siis me oleme portsu otsas, kus mitte ühtegi teist vajadust ei saa katta. Teiseks peab tõstma makse, et seda läbi viia. Ja minu meelest ei ole aus inimestele sellist koormat peale panna. Igatahes ei saa seda teha valitsuses, kes peab leidma raha kõige selle jaoks. Nii et meil ei jäänud tõesti midagi muud üle, kui seda eelnõu vastuvõtmist takistada selle seadusliku võimalusega, mis on obstruktsioon, mida me oleme kasutanud väga harva.