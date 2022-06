VIDEO JA BLOGI | Kaja Kallas: valitsus ei ole liivakast, kus üksteisele visatakse liiva silma. Eestile ei ole vaja praegu valitsuskriisi

Kuidas valitsus kriisini jõudis?

Keskerakond esitas koos opositsioonierakondadega riigikogus peretoetuste tõstmise eelnõu, kuid Reformierakond on selle vastu, sest soovib vaadata rahaasjadele tervikuna peale sügisel, kui hakatakse koostama uue aasta riigieelarvet. Varem eelnõud toetanud Sotsiaaldemokraatlik Erakond teatas eile, et võtab sellelt oma allkirja tagasi, sest eelnõu ei arvesta piisavalt üksikvanematega. Peaminister Kaja Kallas on öelnud, et kui eelnõu läheb Keskerakonna toel läbi, astub tema tagasi. Eile esitas Reformierakond eelnõule 2000 muudatusettepanekut, et menetlusprotsessi pidurdada. Muudatusettepanekutega tegeleb esmalt sotsiaalkomisjon.

Eile õhtul kasvas kiil koalitsioonipartnerite vahel veel sügavamaks, kui Keskerakonna saadikud ei toetanud valitsuse esitatud alushariduse eelnõud riigikogus. Nimelt tegi EKRE ettepaneku eelnõu tagasi lükata ning Keskerakond toetas ettepanekut oma häältega. Sisuliselt avaldasid Keskerakonna riigikogu saadikud umbusaldust oma partei ministritele, kuivõrd valitsus esitas eelnõu üksmeelselt ehk Keskerakonna ministrite heakskiidul.

Isamaa oli eilsel hääletusel ühes paadis Reformierakonnaga, sotsid jätsid hääletamata.

Keskerakonna ridadesse kuuluv riigihalduse minister Jaak Aab ütles, et keskfraktsioon hääletas eile riigikogus valitsuse esitatud alushariduse eelnõu vastu, sest selles olid tema sõnul puudujäägid ning oli näha, et selle katteks ei ole raha. Samal ajal ei nõustunud ta väitega, et Keskerakond on eestikeelse hariduse laiendamise vastu.

Kallas sõnas aga nii: "Mulle tundub küll, et Keskerakond ja EKRE üksteist leidsid, ja eestikeelne haridus toodi siinpuhul ohvriks." Ta lisas, et kui eelnõus nähakse puudujääke, saab neid teise lugemise ajal parandada, esitades muudatusettepanekuid.