OTSEPILT JA -BLOGI | Kuidas töötab vastasleeridesse astunud valitsusliit? Algab pressikonverents

Keskerakond esitas koos opositsioonierakondadega riigikogus peretoetuste tõstmise eelnõu, kuid Reformierakond on selle vastu, sest soovib vaadata rahaasjadele tervikuna peale sügisel, kui hakatakse koostama uue aasta riigieelarvet. Varem eelnõud toetanud Sotsiaaldemokraatlik Erakond teatas eile, et võtab sellelt oma allkirja tagasi, sest eelnõu ei arvesta piisavalt üksikvanematega. Peaminister Kaja Kallas on öelnud, et kui eelnõu läheb Keskerakonna toel läbi, astub tema tagasi. Eile esitas Reformierakond eelnõule 2000 muudatusettepanekut, et menetlusprotsessi pidurdada. Muudatusettepanekutega tegeleb esmalt sotsiaalkomisjon.