Umbkeelne koolidirektor lahkus ametist, kuid keeleprobleemidega õpetajaid on Tallinnas ja Maardus kokku üle 80

„Probleeme on Ehte humanitaargümnaasiumis, Maardu gümnaasiumis, Lasnamäe gümnaasiumis, Kadaka põhikoolis, Tallinna Kesklinna vene gümnaasiumis, kus areng on väga vaevaline,” on varem loetlenud keeleameti juht Ilmar Tomusk.

Seega, kokku on neis koolides 81 õpetajat, kellele on eesti keele oskamatuse tõttu tehtud ettekirjutus ja kes peavad sooritama keeleeksami. Kas eksami sooritamine või läbikukkumine ka endaga mingid tagajärjed kaasa toob, pole aga kindel.

„Mulle lihtsalt ei jää see eesti keel külge. Ma õpin, kordan, loen tekste. Ma tean, et see pole kuigi kena, kuid ma olen kogu aeg siin surve all. Mu närvisüsteem ei pea lihtsalt sellele pingele vastu ja mu psühholoogiline süsteem hakkab vastu keeleõppele,” kurtis Garanža 2020. aastal.