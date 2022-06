OTSEBLOGI | Vene armee püüab Sjevjerodonetski juures kaitseliinist läbi murda kõigist suundadest

„Olukord on meil endiselt raske, sest Vene armee püüab kaitseliinist läbi murda kõigist suundadest, minna Zolote ja Toškivka piirkonnas teiselt poolt Lõssõtšanski peale, murda kaitseliini Popasna ja Komõšuvahha suunast, et lõigata ära maantee või teiselt poolt Bilohorivkast samuti... Seetõttu on olukord endiselt nagu sõjaväelased ütlevad, stabiilselt raske, aga kontrolli all,” ütles Haidai.