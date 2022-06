OTSEBLOGI | „Luhanski rahvavabariigi” juht: meie eesmärk ja unistus on saada Venemaa osaks

„Meie eesmärk, meie unistus on see ülesanne, mille me seadsime alates 2014. aastast: loomulikult saada Vene Föderatsiooni osaks,” teatas Passetšnik Vene telekanali Rossija 24 eetris.

Bahmuti suunal ründab vaenlane Komõšuvahhat, et see oma kontrolli alla võtta, ja on saavutanud osalist edu. Lahingutegevus jätkub. Vastane ründas Nahirnet ja Bilohorivkat, aga taandus Ukraina tule tõttu.