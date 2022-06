Peaminister Kallas sõidab uue nädala alguses töövisiidile Londonisse

Kohtumistel Londonis on arutluse all eesseisev NATO Madridi tippkohtumine ja julgeolekuküsimused ning võimalused Ukraina toetamiseks. Samuti on fookus Eesti ja Ühendkuningriigi kahepoolsetel suhetel, eelkõige just majandus- ja ärikontaktide tihendamisel.