VIDEO JA FOTOD | Vähihaigete laste heaks muffineid küpsetav ja müüv koolineiu suurest tunnustusest: olin väga üllatunud

Kell 16 algas Kadriorus presidendi kantselei ees heategevuslik lastepäev "Lastega ja lastele". Seal auhinnati ka neid inimesi ning organisatsioone, kelle uued algatused või pikemaajaline tegevus on positiivselt mõjutanud just laste ja perede käekäiku.

Müügist saadud raha eest ostetud meened rõõmustasid paljusid lapsi Tallinna lastehaiglas ja Tartu Ülikooli kliinikumis. Carin-Anett täpsustas, et soetas mänguasju ja jõulukalendreid. "Ma usun, et nad on õnnelikud selle üle."

Teade, et riigipea teda tänasel üritusel tunnustab, tuli koolitüdrukule suure üllatusena. Ta märkis tagasihoidlikult, et ega ta säärast tähelepanu väga tahtnudki.

Antud üritusel peetud kõnes lausus riigipea Alar Karis, et tunnustusauhinnaga tänati neid noori, kes on olnud eeskujuks. "Kes on võõrast muret nähes erilisel viisil abi pakkunud või kelle teo tulemusel on tekkinud uus algatus, mis suurendab teiste laste heaolu. Samuti täname neid, kes on lapsi ja lastega peresid puudutavate tegevuste ja algatustega olnud ühiskonnas esil või aidanud kaasa olulistele positiivsetele muutustele lapse, noore või ka pere elus. Kindlasti on selliseid tublisid lapsi ja suuri tegelikult üle Eesti veel ja ma tänan teid kõiki eeskujuks olemise eest."