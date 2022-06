Kas Reformierakond on teinud teile ettepaneku, et leida kompromiss peretoetuste eelnõus? Mis see kompromiss oleks?

Reformierakond on olnud väga aktiivne ja teinud mitmeid ettepanekuid, kuidas eelnõud mitte vastu võtta – ettepanek lükata eelnõu saalis tagasi, ettepanek teha obstruktsiooni, ettepanek lõpetada valitsuse töö. Need pole Keskerakonnale seni sümpatiseerinud. Eelnõu on andnud lisaks Keskerakonnale sisse veel kolm parlamendierakonda (Jüri Ratas vastas Delfile eile õhtul, tänaseks on sotsid teatatud, et võtavad eelnõult oma allkirja tagasi – toim), kes omavahel suhtlevad ja eelnõuga töötavad. Kui Reformierakonnal on mõtteid, tulekski eelnõu algatajatega neid läbi arutada.