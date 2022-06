VIDEO | Urmas Reinsalu: aitab poliitmängudest, tegeleme eelnõuga. Uue valitsuse läbirääkimisi me alustanud ei ole

Sotsid väitsid, et toimub EKREIKE taasmoodustamine. Mis siis toimub?

Esmaspäeval oli valitsuskoalitsiooni usaldushääletus ja valitsuskoalitsioon toetas seda, nii et me oleme pidanud mitmikläbirääkimisi, kus on osalenud ka sotsiaaldemokraadid selle eelnõu kohta. Meie tuum on see, et see positiivne algatus hoida lahus kõiksugu poliitmängudest, sest inimesed tahavad tegelikku tulemust. Ja see tegelik tulemus on, et meil õnnestuks lapsetoetuste ja peretoetuste reform läbi viia enne suve ja see oleks aus ka valitsusele, et valitsus teaks riigieelarvet planeerides selle kulu mahuga arvestada. Sellest tuleb lähtuda. Ma arvan, et Kaja Kallase ultimaatumid või sotsiaaldemokraatide sammud on täiesti tarbetud praegu. Meil oli eile vägagi töine töörühm, kus me arutasime, kuidas seda seadust tugevamaks ja paremaks teha, et eile ei olnud küll mingit märki, et sotsiaaldemokraadid oma algatatud eelnõust, et nad nüüd allkirjadest loobuvad. Positiivne on see, et nad kindlasti ei ütle, et nad hääletaks vastu sellele eelnõule.

Siiski ei saa praegu ümber poliitmängudest, sest väga kaua on see valitsuskriis vindunud. Täna ikkagi räägitakse, kas see jääb püsima. Kas ka Isamaa esindajatega on sel teemal räägitud Keskerakonna või Reformierakonna esindajate poolt?

Praegu räägivad kõik kõigiga, aga kui küsite, et kas tegemist on läbirääkimistega või alternatiivse valitsuse moodustamisega ükskõik, millisel suunal, siis vastus on eitav. Enne peaks ju valitsus lagunema, aga see valitsus on vähemalt faktiliselt suuteline ennast koos hoidma. Selline, milline on usalduse tase tuletab mulle meelde välisministrina, et see on pigem nagu Armeenia ja Aserbaidžaani suhted on praegu tänase valitsuse suhted ja see usalduskriis on päris kriitilisel piiril. Ega nad ei tee sellest saladust ka avalikkusele.

Kas Isamaa oleks valmis mõlemaga arutama ja võimalusel minema võimuliitu?