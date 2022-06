VIDEO | Jaanus Karilaid: kui Reformierakond on otsustanud valitsusest lahkuda, peame ka ise uued plaanid tegema

Just saalis kuulasite Kaja Kallase kõne, mis teile sealt kõlama jäi ja mis on Keskerakonnale oluline?

Mul oli just samal ajal koosolek, et ma kõike ei kuulnud, aga ma kuulsin, et koalitsiooni pole, aga ma ei oska seda kommenteerida, sest iga päev tema seisukoht muutub. Vahepeal on, vahepeal pole. Eks siis kuuleb täpsemalt.

Aga mis on Keskerakonna seisukoht, et teie kui fraktsioonijuhina, et kas seda valitsust annab veel päästa?

Annaks päästa ja me oleme seda korduvalt öelnud, et veel on võimalus Reformierakonnal näidata poliitilist paindlikkust, tulla seda eelnõud toetama ja teeme edasi tööd. Me ei ole kordagi rääkinud koalitsiooni lagundamisest ega uuest koalitsioonist, see on olnud Reformierakonna jutt ja tuleb välja, et nad siis tõesti ka tänaseid väljaütlemisi sotsiaaldemokraatide poolt, siis üritavad ehitada sotsiaaldemokraatidega Reformierakonna ümber uut koalitsiooni.

Sotside juht väitis, et tagatubades käib EKREIKE moodustamine, et kuidas te seda kommenteerite?

Tundub, et sotsiaaldemokraatide ja Reformierakonna koalitsioon ei ole enam tagatoas, vaid juba eestoas. Mul on selle üle hea meel, et asi on läinud selgemaks. Lastetoetuse eelnõu on läinud paremaks iseenesest, me saime ka üksikvanema toetuse kokkuleppe, see tõuseb 19 eurolt 40 eurole. Meie oleme täna keskendunud lastetoetuste eelnõule, selle paremaks tegemisele ja loodame võtta selle vastu juba järgmisel nädalal.

Kas nüüd ei oleks aeg, et Keskerakond teeks oma sammu ja kompaks missugused võimalused on moodustada teistsugune koalitsioon?

Tuleb nõustuda. Selleks et valitseda on vaja parlamendi enamust ja kui Reformierakond on otsustanud iseenesest lahkuda tänasest valitsusest, siis peab maha istuma erakonna juhatus ja fraktsioon ja tegema siis järgmised sammud.

Ikkagi ei ole välistatud, et Keskerakond, Isamaa ja EKRE üksteist taas leiaks?

Täna pole välistatud ka see, et Reformierakond näitab rohkem poliitilist paindlikkust ja tuleb oma jäikusest välja ja üritab selle eelnõu ümber kompromissi teha. Ma täna saatsin ka Reformierakonna esimehele sõnumi, et saatku oma muudatusettepankud meile ja me kaalume neid ja proovime sinna poliitilist koosmeelt leida. Siiamaani neid ettepanekuid ei ole tulnud, nii et eks see kõik on märk.