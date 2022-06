VIDEO | Martin Helme: meil ei ole mingisuguseid läbirääkimisi, hoopis sotsid ja Isamaa räägivad Reformierakonnaga läbi

Kuuleb igasuguseid asju, aga kas me usume ka kõike seda? Ju on Kaja Kallase suu läbi, et tema eelistus praeguse koalitsiooni asemel on valitsus sotside ja Isamaaga. Siiamaani seda kokku lepitud ei ole. Sotsid on ammu oma nõusoleku selleks andnud, Isamaa ei ole. Erinevad kauplemised käivad, et kui küsitakse, kas [toimub] vana koalitsiooni tagasi tegemine, siis see on täielik spekulatsioon. Meil ei ole mingisuguseid läbirääkimisi. Lihtsalt ei ole.

Ikka on. Nagu nägite, siis praegu siin rääkisin lausa reformierakondlastega. Ma olen kommunikeerinud kõikidele teistele riigikogu erakondade juhtidele neid teemasid, mis meid huvitavad selle allesjäänud aja jooksul, mis meil on enne korralisi valimisi. Mis on need asjad, mis on meie jaoks olulised, mida tuleks teha teistmoodi või mida üldse tuleks hakata tegema. Need ei ole mingi raketiteadus hakata neid nuputama. Need on seotud immigratsiooniga, energiahindade ja inflatsiooni ohjeldamisega, eesti keele positsiooni kaitsmisega ja terve rida muid asju veel. Maksupoliitilised asjad, mis mahuvad sinna inflatsiooniga võitlemise asja alla. Neid asju, mida meie tahaks ära teha ja mida me tahaks teistmoodi teha kui tänane valitsus, ei ole väga palju. Need on aga päris kaalukad ja kui me saame neid ellu viia, siis me läheme valitsusse. Kui nende asjade peale teised erakonnad ei tõsta toru, siis ei tõsta toru.