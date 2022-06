Saksamaa saadab Ukrainale õhutõrjesüsteemi IRIS-T

Scholz ütles, et Saksamaa on alates sõja algusest pidevalt Ukrainale relvi saatnud, ning tõi välja üle 15 miljoni ühiku laskemoona, 100 000 granaati ja üle 5000 tankitõrjemiini, vahendab Reuters.

„Viimati on valitsus otsustanud, et me saadame kõige moodsama õhutõrjesüsteemi, mis Saksamaal on, IRIS-T näol,” ütles Scholz Bundestagis.