Lauri Läänemets: käivad läbirääkimised EKREIKE valitsuse taasmoodustamiseks

Lauri Läänemets ütles Delfile, et praegu käivad läbirääkimised EKREIKE valitsuse taasmoodustamiseks. "Enam ei ole lihtsalt märke, vaid meil on põhimõtteliselt teadmine, et need läbirääkimised käivad. Me oleme nädal aega olnud ühise laua taga, et seda eelnõud paremaks teha, aga leige suhtumine on olnud selle paremaks tegemisse," ütles Läänemets. "Selle eelnõu mõte ei ole mitte laste vaesusega tegeleda, vaid see on lihtsalt kattevari."

Läänemetsa sõnul on temal otsene info sellest, et EKREIKE valitsust proovitakse taas kokku panna erakondade endi liikmetelt. "See on nüüd ilmseks saanud, et nad neid läbirääkimisi peavad ja proovivad teha," ütles Läänemets.

Kas sotsiaaldemokraadid oleksid nõus Reformierakonnaga vähemusvalitsusse astuma? Läänemetsa sõnul tuleb enne selline pakkumine teha. "Meie jaoks on oluline, et me lastetoetusest ei loobu, aga me ei saa valitsust lammutada niimoodi," rääkis Läänemets oma toetuse tagasi võtmisest.

Sotsid võtsid allkirjad tagasi

Kui seni on valitsuse kõikuma löönud peretoetuste eelnõu taga olnud kõik neli parlamendierakonda peale peaministripartei, siis nüüd on löönud kõikuma ka sotsiaaldemokraatide toetus. Hommikul otsustati, et allkirjad võetakse tagasi.

Sotsiaaldemokraadid on teinud ettepaneku, et lisaks peretoetuste tõusule oleks vaja ka aastaid samal tasemel püsinud üksikvanema toetust tõsta. Selle suurus on 19 eurot ja 18 senti. Partei soovib selle tõstmist 50 euroni. Sotsiaaldemokraatliku erakonna esimehe Lauri Läänemetsa sõnul blokeerib nende ettepanekut EKRE.

"EKRE põhjendab seda sellega, et neile ideoloogiliselt üksikvanemate toetamine ei sobi. Aga me leppisime kokku, et muudatusettepanekute esitamiseni on veel natuke aega ja EKRE saab oma seisukohta ümber vaadata kuni täna hommikuni," ütles Läänemets Delfile.

Partei esimees kirjeldas probleemi: uuringud näitavad, et kolmelapseliste perede vaesus on vähenenud, aga ühelapseliste perede vaesus on kümnendiku võrra suurenenud. Läänemets: "Ma ei saa aru, et kui me tegeleme laste vaesuse vähendamisega, kuidas EKRE-l saab see olla ideoloogiline probleem. Et kolmelapselise perekonna lapsed on neile tähtsamad kui need lapsed, kus kohas on n-ö üks vanem. Me pole sellest aru saanud."