BLOGI | Keskerakond oli riigikogus valitsuse eelnõu vastu. Jaanus Karilaid: me ei pea EKREga läbirääkimisi võimuliidu moodustamiseks

Nimelt oli riigikogus lugemisel valitsuse esitatud, s.t nii Reformi- kui ka Keskerakonna ministrite heakskiidetud, eestikeelse alushariduse eelnõu. EKRE tegi ettepaneku see eelnõu tagasi lükata ning üllatuslikult hääletas Keskerakond selle poolt. See tähendab sisuliselt, et Keskerakonna riigikogu saadikud ei toeta oma erakonna ministrite heakskiidul esitatud eelnõud. Eelkõige on see aga märk aina süvenevast kiilust koalitsioonipartnerite vahel.

Valitsuskriis on väldanud aga juba alates maikuu keskpaigast. Keskerakond esitas koos opositsioonierakondadega riigikogus peretoetuste tõstmise eelnõu, kuid Reformierakond on selle vastu, sest soovib vaadata rahaasjadele tervikuna peale sügisel, kui hakatakse koostama uue aasta riigieelarvet.

Varem eelnõud toetanud Sotsiaaldemokraatlik Erakond teatas täna, et võtab sellelt oma allkirja tagasi, sest eelnõu ei arvesta piisavalt üksikvanematega. Ühtlasi rääkis sotside juht Lauri Läänemets, et praeguses julgeolekuolukorras on EKRE toomine valitsusse ohtlik.

Peaminister Kaja Kallas on öelnud, et kui eelnõu läheb Keskerakonna toel läbi, astub tema tagasi. Täna esitas Reformierakond eelnõule 2000 muudatusettepanekut, et menetlusprotsessi pidurdada. Muudatusettepanekutega tegeleb esmalt sotsiaalkomisjon.

Kogu valitsuskriisi vältel on kõlanud jutud sellest, et Keskerakond tahab koalitsioonipartner Reformierakonna maha jätta ja elustada eelmise ehk nn EKREIKE valitsuse, kuhu kuuluvad Keskerakond, EKRE ja Isamaa.

Samal ajal käivad ka jutud, et hoopis sotsid ja Reformierakond peavad läbirääkimisi. Kaja Kallas on ka avalikult öelnud, et kui ta tagasi astub, proovib moodustada uue valitsuse sotside ja Isamaaga. Seega on hetkel kõik trumbid Isamaa käes - kellega nemad tahavad valitsusse minna.

Delfi kajastab otseblogis jätkuvat valitsuskriisi.

