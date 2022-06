Suudlused ja pai on tugevama suhte võti

Tänu sellele saab öelda, et suudlused on südame tervise võti! Samal põhjusel võivad paitused ja suudlused aidata ka valu vähendada, eriti naistel menstruatsiooni ajal.

Suudlemine tugevdab immuunsüsteemi

Näiteks leiti ühes 2014. aastal läbi viidud uuringus, et sageli suudlevatel partneritel oli sama suuõõne mikrobioom.

Suudlemine vähendab allergiasümptomeid

Suudlemine võib leevendada allergia sümptomeid. Stress süvendab allergilisi reaktsioone ning suudlemine aitab stressi vähendada. See tähendab, et suudlemine võib leevendada ka allergilisi sümptomeid.

Suudlemine aitab hinnata potentsiaalse partneri sobivust

Aastal 2013 viidi läbi uuring, millest selgus, et suudlemine võib aidata hinnata võimaliku partneri sobivust. Uuringus osalenud naiste sõnul võib esimene suudlus saada kaaslase valimisel määravaks.

Suudlused aitavad tugevdada näolihaseid

Sagedased suudlused võivad suurendada ka kollageeni tootmist sinu organismis, mis on vajalik tugevama ning noorema välimusega naha jaoks.

Suudlused põletavad kaloreid

Musi parandab haavad

Kui olid laps, puhus ema haavale peale ning tegi musigi. Millegipärast tegi see alati kõik natuke paremaks.

Kui vanem teeb oma lapse haavale musi, rahuneb laps maha ning tunneb end paremini. Juba mõne minuti möödudes on valu väiksem.

Võiks arvata, et tegu on psühhosomaatilise tegevusega – haavale musi tegemine aitab last lohutada ning tema enesetunne muutub kohe paremaks. Tegelikult ei pruugi lapsed haava paranemist ainult ette kujutada.