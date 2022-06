Peretoetuste taga on ainult EKREIKE? Sotsid kaaluvad käega löömist, kui üksikvanema toetust ei tule

Partei esimees kirjeldas probleemi: uuringud näitavad, et kolmelapseliste perede vaesus on vähenenud, aga ühelapseliste perede vaesus on kümnendiku võrra suurenenud. Läänemets: "Ma ei saa aru, et kui me tegeleme laste vaesuse vähendamisega, kuidas EKRE-l saab see olla ideoloogiline probleem. Et kolmelapselise perekonna lapsed on neile tähtsamad kui need lapsed, kus kohas on n-ö üks vanem. Me pole sellest aru saanud. Ma loodan, et nad saavad sellest üle. Neil on veel võimalus end parandada. Aga kui nad seda ei tee, et siis ei ole võimalik ühiselt neid ettepanekuid enam esitada."