OTSEBLOGI | Ukraina kindralstaap: Vene väed kindlustasid end Sjevjerodonetski kesklinnas

Sjevjerodonetski suunal ründas vaenlane Sjevjerodonetski linna põhja-, lõuna- ja idaosas, saavutas mõnede üksustega edu ning kindlustas end kesklinnas, teatas kindralstaap.

Luhanski oblasti sõjaadministratsiooni juht Serhi Haidai ütles eile õhtul Sky Newsile, et 70% Sjevjerodonetskist on venelaste kontrolli all.